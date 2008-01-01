Первый боец в истории UFC из Гонконга одержал победу нокаутом

В предварительном карде турнира по смешанным единоборствам UFC 255 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел бой между гонконгским бойцом российского происхождения Сашей Палатниковым и американцем Луисом Коси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок завершился победой Палатникова нокаутом в третьем раунде. В первом раунде Коси был гораздо активнее соперника, Палантников подвергся настоящему избиению, но затем смог выровнять ход боя и перевернуть его в свою пользу.

31-летний Палатников одержал шестую победу в ММА при двух поражениях. А 25-летний Коси потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого он выиграл все свои бои досрочно.

31-летний Палатников дебютировал в промоушене и стал первым бойцом из Гонконга в истории UFC. Он имеет русские корни, его отец - из Красноярска. Мама же у бойца из Шотландии. За свою жизнь Саша успел пожить в Гонконге, Австралии, России, США и Канаде. Причем в Австралии будущий боец ММА был профессиональным регбистом. Затем Палатников продолжил свою карьеру в регби уже в России. Также за плечами у Саши опыт выступлений в любительском боксе, а сам бокс является основной бойцовской базой Палатникова.

В прошлом году он проходил сборы в Украине, где его тренировали наставники местных звезд - Александра Усика и Василия Ломаченко. Несмотря на русское имя и национальность отца, Саша не очень хорошо владеет русским языком, но частично его понимает. Сам боец чувствует в себе русскую душу, болеет на крупных спортивных событиях за Россию, а любимым файтером называет Федора Емельяненко.

И все это при том, что у Палатникова есть желание выступить на Олимпиаде под флагом Гонконга. В 2012 году Саша был чемпионом страны по боксу среди тяжеловесов и, в принципе, имел шансы на участием в Играх. Но ему отказали по той простой причине, что у него нет китайских корней.

Также на турнире выступила представительница Кыргызстана Антонина Шевченко, сестра чемпионки женского наилегчайшего веса Валентины Шевченко, которая одержала победу над бразильянкой Ариане Липски.