Фергюсон узнал соперника по следующему бою в UFC

Бывший временный чемпион UFC
в легком весе Тони Фергюсон
вернется в октагон 12 декабря 2020 года. Об этом рассказал президент лиги Дана Уайт, сообщает "Чемпионат"
со ссылкой на ESPN.
Соперником Фергюсона станет Шарлис Оливейра. Его победная серия составляет семь поединков.
У Фергюсона будет первая встреча с мая 2020 года. Тогда он досрочно проиграл
Джастину Гэтжи и упустил возможность завоевать титул временного чемпиона лиги во второй раз.
Что касается Оливейры, то он в последней схватке победил бывшего претендента на временный титул Кевина Ли. Бразилец на данный момент занимает шестое место в рейтинге легкого веса, Фергюсон - третье.
Турнир UFC 256 намечен на 12 декабря.