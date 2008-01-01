Фергюсон узнал соперника по следующему бою в UFC

Его оппонент идет шестым в рейтинге легкого веса.

Тони Фергюсон. Фото: UFC©
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Сегодня 14:32
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон вернется в октагон 12 декабря 2020 года. Об этом рассказал президент лиги Дана Уайт, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на ESPN.

Соперником Фергюсона станет Шарлис Оливейра. Его победная серия составляет семь поединков.

У Фергюсона будет первая встреча с мая 2020 года. Тогда он досрочно проиграл Джастину Гэтжи и упустил возможность завоевать титул временного чемпиона лиги во второй раз.

Что касается Оливейры, то он в последней схватке победил бывшего претендента на временный титул Кевина Ли. Бразилец на данный момент занимает шестое место в рейтинге легкого веса, Фергюсон - третье.

Турнир UFC 256 намечен на 12 декабря.
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Сегодня 14:32
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