Глава UFC назвал возможных соперников для Хабиба

Россиянин покинул октагон в октябре.

Дана Уайт. Фото: karate.ru©
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Сегодня 12:38
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт озвучил потенциальных соперников Хабиба Нурмагомедова, если тот решит провести еще один бой, сообщает Р-Спорт со ссылкой на его интервью TMZ 

Уайт уверен, что 32-летний чемпион промоушена в легком весе вернется в UFC, несмотря на объявление о завершении карьеры.

"Он вернется ради своего отца. Мечтой Абдулманапа Нурмагомедова был результат сына в 30 побед", - заявил глава UFC.

Он также отметил, что необходимо провести несколько боев, чтобы определить следующего соперника для российского чемпиона.

Уайт заявил, что помимо боя между Конором МакГрегором и Дастином Порье, нужно также сделать бой Тони Фергюсона против Майкла Чендлера. Кто-то из них и может стать оппонентом Хабиба.

При этом Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба, выразил мнение, что россиянин может вернуться в октагон ради поединка с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером 

Нурмагомедов 24 октября победил американца Джастина Гэтжи и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. Сразу после поединка россиянин объявил о завершении карьеры.
Метки:
UFC MMA Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
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Сегодня 12:38
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