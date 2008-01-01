Глава UFC назвал возможных соперников для Хабиба

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата
(UFC) Дана Уайт
озвучил потенциальных соперников Хабиба Нурмагомедова
, если тот решит провести еще один бой, сообщает Р-Спорт
со ссылкой на его интервью TMZ
Уайт уверен, что 32-летний чемпион промоушена в легком весе вернется в UFC, несмотря на объявление о завершении карьеры.
"Он вернется ради своего отца. Мечтой Абдулманапа Нурмагомедова был результат сына в 30 побед", - заявил глава UFC.
Он также отметил, что необходимо провести несколько боев, чтобы определить следующего соперника для российского чемпиона.
Уайт заявил, что помимо боя между Конором МакГрегором и Дастином Порье, нужно также сделать бой Тони Фергюсона против Майкла Чендлера. Кто-то из них и может стать оппонентом Хабиба.
При этом Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба, выразил мнение, что россиянин может вернуться в октагон ради поединка с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером
Нурмагомедов 24 октября победил американца Джастина Гэтжи и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. Сразу после поединка россиянин объявил о завершении карьеры.