Менеджер Нурмагомедова назвал бойца, ради которого может возобновить карьеру Хабиб

Россиянин ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: UFC©
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Сегодня 17:32
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, выразил мнение, что россиянин может вернуться в октагон ради боя с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером, сообщает Sport24.со ссылкой на Bleacher Report и ESPN.

Сам 39-летний канадец, завершивший карьеру в феврале прошлого года, неоднократно заявлял, что вернется в клетку только ради боя с Хабибом.

"Думаю, единственное, что сведет с ума Хабиба, Уайта и всех - если Жорж Сен-Пьер возьмет телефон, позвонит Дане Уайту, и скажет: "Я сделаю 155 фунтов".

И я люблю Жоржа Сен-Пьера, все знают, как сильно я люблю его, но он играет с нами еще и потому, что продолжает давать интервью и знает, что делает.

Этого боя никогда не было, потому что Жорж никогда не делал 155 фунтов", - сказал Абдель-Азиз.

24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб победил во втором раунде удушающим приемом американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона в легком весе. После боя 32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он ушел непобежденным, одержав 29 побед в 29 боях.
Метки:
UFC MMA Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
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Сегодня 17:32
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