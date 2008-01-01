"Нужно говорить "Я убью всех, порву". Казахстанский боец Резников - о хайпе Чимаева и Рахмонове

Одних лишь побед недостаточно.

Артем Резников. Фото: allboxing.ru©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 18:15
Казахстанский легковес Артем Резников (22-6) высказался по поводу хайпа в ММА, а также сравнил соотечественника Шавката Рахмонова (13-0) с топовым полусредневесом UFC чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым (9-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этой неделе в социальных сетях разгорелись споры и обсуждения по поводу присвоения Чимаеву, выступающему за Швецию, места в топ-15 лучших полусредневесов UFC. Не прошел мимо этого и боец лиги АСА Артем Резников.

"К сожалению, чтобы стать самым хайповым - необязательно всех побеждать. Нужно просто много говорить, что "я убью всех, порву, мне нет равных", что как раз таки делает Чимаев. Но у наших ребят другой менталитет. Мое мнение: Шавкат лучше Чимаева, но он скромный, из-за этого Чимаев намного хайповее", - написал боец в комментариях под публикацией в Instagram-аккаунте mma_f1ghters_kz

Ранее один из шотландских журналистов поставил достижения Рахмонова в UFC выше трех побед Чимаева. 

Отметим, что свой последний бой Резников провел в сентябре этого года на АСА 111, победив раздельным решением судей россиянина Юсуфа Раисова (16-2).
Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Чимаев Хамзат
Смешанные UFC
0
Сегодня 18:15
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