"Дебют Рахмонова лучше всех побед Чимаева". Шотландский журналист раскритиковал рейтинг UFC

Шотландский журналист издания Thescrap.co Cтивен Ра
жестко "проехался" по политике ведения рейтинга UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Эту тему Стивен поднял в твиттере, задавшись вопросом об объективности присуждения полусредневесу Хамзату Чимаеву
места в топ-15 бойцов дивизиона: "Победа над Рисом МакКи
приносит тебе место в топ-15? Тем временем Хаос Уильямс
нокаутировал двоих парней, которые лучше всех оппонентов Чимаева".
На этом Ра не остановился. Следом появился еще один твит, который гласит: "Дебютная победа Шавката Рахмонова
лучше всех трех выигрышей Чимаева в UFC, но вокруг его имени нет такой шумихи. Это действительно печально. Я надеюсь, что помогу изменить это", - заявил журналист.
Речь идет о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве, который подписал контракт с UFC летом этого года. Сразу же Чимаев провел два победных боя за десять дней, установив
рекорд промоушена. В сентябре Хамзат провел еще один поединок, который выиграл нокаутом с первого же акцентированного удара. На этой неделе официальный сайт
UFC обновил рейтинги, в которых Чимаев впервые вошел в топ-15 полусредневесов лиги.
Напомним, что непобежденный казахстанец Рахмонов, имеющий на счету 13 побед в 13 боях, дебютировал в промоушене в прошлом месяце, задушив
опытного бразильца Алекса Оливейру.