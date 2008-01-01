"Дебют Рахмонова лучше всех побед Чимаева". Шотландский журналист раскритиковал рейтинг UFC

Он расстроен, что вокруг Шавката нет шумихи.

Шавкат Рахмонов. Фото: UFC©️
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Сегодня 17:32
Шотландский журналист издания Thescrap.co Cтивен Ра жестко "проехался" по политике ведения рейтинга UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz

Эту тему Стивен поднял в твиттере, задавшись вопросом об объективности присуждения полусредневесу Хамзату Чимаеву места в топ-15 бойцов дивизиона: "Победа над Рисом МакКи приносит тебе место в топ-15? Тем временем Хаос Уильямс нокаутировал двоих парней, которые лучше всех оппонентов Чимаева". 

На этом Ра не остановился. Следом появился еще один твит, который гласит: "Дебютная победа Шавката Рахмонова лучше всех трех выигрышей Чимаева в UFC, но вокруг его имени нет такой шумихи. Это действительно печально. Я надеюсь, что помогу изменить это", - заявил журналист.

Речь идет о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве, который подписал контракт с UFC летом этого года. Сразу же Чимаев провел два победных боя за десять дней, установив рекорд промоушена. В сентябре Хамзат провел еще один поединок, который выиграл нокаутом с первого же акцентированного удара. На этой неделе официальный сайт UFC обновил рейтинги, в которых Чимаев впервые вошел в топ-15 полусредневесов лиги.

Напомним, что непобежденный казахстанец Рахмонов, имеющий на счету 13 побед в 13 боях, дебютировал в промоушене в прошлом месяце, задушив опытного бразильца Алекса Оливейру. 
Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Чимаев Хамзат
Смешанные UFC
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Сегодня 17:32
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