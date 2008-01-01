Соперник Жумагулова по UFC отреагировал на возможную отмену боя

Димаш Тулегенов

Проведение второго боя казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (13-4) в UFC находится под вопросом. Корреспондент Vesti.kz связался с соперником казахстанца Амиром Альбази (13-1) и уточнил имеющуюся информацию непосредственно у "Принца" из Сирии.



"Приветствую. Есть ли у меня информация, что у соперника проблемы с визой? Нет, откуда я мог об этом узнать?" - ответил вопросом на вопрос Альбази.



Кроме того, 26-летний Амир частично подтвердил, что для него не так важно, кто из бойцов выйдет против него в клетку.



Напомним, что бой между Жумагуловым и Альбази должен состояться на турнире UFC Fight Night 184, который пройдет в ночь с 28 на 29 ноября. Данное событие возглавит поединок американских тяжеловесов Деррика Льюиса (24-7-0-1) и Кертиса Блэйдса (14-2-0-1).