Названо условие для дебюта казахстанца Армана Оспанова в UFC в 2020 году

Он станет четвертым представителем страны в знаменитом промоушене.

Арман Оспанов. Фото: ACA©
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Сегодня 18:38
Стало известно главное условие дебюта казахстанского полулегковеса Армана Оспанова в UFC уже в этом году, передает корреспондент Vesti.kz.
 
По информации источника, близкого к ситуации, команда казахстанца работает над получением рабочей визы в США. В случае успеха Оспанов может провести поединок уже в декабре 2020 года.
 
В данный момент спортсмен находится в США по туристической визе.
 
Отметим, что менеджером Оспанова является Али Абдель-Азиз, который ведет дела многих известных бойцов, в том числе Хабиба Нурмагомедова.
 
В случае дебюта он станет четвертым казахстанцем в промоушене. Ранее в UFC дебютировали Мария АгаповаШавкат Рахмонов и Жалгас Жумагулов. Последний должен провести второй бой уже ноябре, но он оказался под вопросом.
 
Напомним, что свой последний бой Оспанов провел в марте на АСА 105, нокаутировав россиянина Расула Мирзаева.
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Оспанов Арман UFC Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
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Сегодня 18:38
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