Названо условие для дебюта казахстанца Армана Оспанова в UFC в 2020 году

Стало известно главное условие дебюта казахстанского полулегковеса Армана Оспанова в UFC уже в этом году, передает корреспондент Vesti.kz

По информации источника, близкого к ситуации, команда казахстанца работает над получением рабочей визы в США. В случае успеха Оспанов может провести поединок уже в декабре 2020 года.

В данный момент спортсмен находится в США по туристической визе.

Отметим, что менеджером Оспанова является Али Абдель-Азиз, который ведет дела многих известных бойцов, в том числе Хабиба Нурмагомедова