Бой с Рахмоновым в UFC отменяется? Стали известны дальнейшие планы "Ковбоя" Серроне

Димаш Тулегенов

Потенциальный бой казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова (13-0) с экс-претендентом на пояс UFC в легком весе Дональдом "Ковбоем" Серроне (36-15-1-1), скорее всего, не состоится, сообщает корреспондент Vesti.kz.



37-летний американец заявил, что в 2021 году намерен вернуться в родной для себя легкий вес. "Ковбой" передал фанатам, что готов к покорению рекордов.



Серроне, дебютировавший в профессионалах в 2006 году, начал свою карьеру именно в 70 килограммах. В феврале 2016 года, после проигранного титульного поединка в легком весе против Рафаэля Дос Аньоса (30-13), Дональд дебютировал в полусреднем весе (77 килограммов). В своем первом бою в новом весе Серроне задушил треугольником другого бойца с прозвищем "Ковбой" - бразильца Алекса Оливейру (22-9-1-2), которого месяц назад в своем дебюте в UFC задушил и Рахмонов.

Проведя в полусреднем дивизионе десять боев (6-4), "Ковбой" вернулся в легкий вес на четыре следующих поединка. У Александра Эрнандеса (12-3) и Эла Яквинты (14-6-1) Серроне выиграл, а вот Тони Фергюсону (25-4) и Джастину Гэтжи (22-3) проиграл. Последние три боя "Ковбой" провел в полусреднем весе, проиграв Конору МакГрегору (22-4) и Энтони Петтису (23-10), а также закончив поединок вничью с Нико Прайсом (14-4-1-1). Ветеран Серроне не побеждает уже на протяжении пять последних боев.



Напомним, что после дебютного боя в UFC Рахмонов изъявил желание встретиться в следующем бою с Серроне. Однако, как видим мы сейчас, у Дональда нет планов продолжать драться в полусреднем дивизионе.



