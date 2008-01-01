"Что хотите увидеть в клетке?". Соперник Жумагулова по следующему бою в UFC обратился к подписчикам

Бойцы выступят против друг друга в Лас-Вегасе.

Амир Албази. Фото: mmajunkie©
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Сегодня 21:01

Шведский боец Амир Албази готовится к бою в UFC с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым. Между тренировками "Принц" разогревает своих болельщиков, обращаясь к ним в социальных сетях, сообщает корреспондент Vesti.kz

В частности, на своей странице в Instagram боец пишет о фокусировке на 28 ноября, своей готовности и обратном отсчете.

А еще он обратился к подписчикам с вопросом о том, что ему делать в клетке, когда будет бой с Жалгасом.

"Слава богу, очередной тренировочный день завершился. Не могу дождаться момента, когда войду в клетку 28 ноября и вернусь к работе. Что вы хотите увидеть в моем исполнении?" - подписал Амир свой пост.

Добавим, что Жумагулов и Албази встретятся 28 ноября в Лас-Вегасе. 

Метки:
Жумагулов Жалгас UFC Казахстан MMA Актобе
Смешанные UFC
0
Сегодня 21:01
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