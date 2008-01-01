Менеджер Хабиба приблизил Армана Оспанова к дебюту в UFC до конца года

Казахстанский полулегковес Арман Оспанов (10-3) может дебютировать в UFC уже в этом году. Об этом сообщил известный российский журналист-инсайдер Игорь Лазорин в своем Instagram, передают Vesti.kz.

По его информации, бойцу уже оформляют в США рабочую визу.

"Арман Оспанов в настоящее время находится в США. Ему делают рабочую визу. До начала 2021 года он может дебютировать в UFC, если все будет быстро завершено", - написал Лазорин.

Отметим, что менеджером Оспанова является Али Абдель-Азиз, который ведет дела многих известных бойцов, в том числе Хабиба Нурмагомедова.

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