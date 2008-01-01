Американец стартовал в UFC с двух нокаутов за 57 секунд

Американец Калинн Уильямс нокаутировал ганца Абдул-Разака Альхассана на турнире UFC Fight Night 182, сообщает "Спорт-Экспресс".

Поединок закончился на 30-й секунде первого раунда - после точного правого прямого Уильямса, которым он отправил Альхассана в глухой нокаут.

Предыдущий бой в UFC в феврале 26-летний американец также выиграл нокаутом, выиграв у Алекса Мороно на 27-й секунде первого раунда. Это был дебют Уильямса в промоушене.

На его счету 11 побед и одно поражение в ММА (2-0 в UFC). Он выступает в весовой категории до 77 килограммов. Побежденный им Альхассан ранее считался самым опасным панчером полусреднего веса. У 35-летнего ганца десять побед и три поражения в ММА (4-3 в UFC), при этом все десять побед он одержал нокаутом.