Глава UFC высказался о статусе боя МакГркегор - Порье

Президент UFC Дана Уайт считает, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор МакГрегор мог все еще не подписать контракт на поединок с Дастином Порье, передает "Чемпионат".

При этом функционер уверен, что данный поединок состоится.

"Не знаю, подписал ли он контракт. Послушайте, я не переживаю из-за этого. У Конора есть дата, он собирается выйти и подраться. Не волнуюсь из-за соглашения, но не знаю, подписывал ли он его. Полагаю, что он поставил подпись под контрактом. Но когда я с ним переписывался, контракта еще не было", - сказал Уайт.

Напомним, МакГрегор и Порье должны провести реванш в январе 2021 года. В их первом бою ирландец одержал досрочную победу.