Оспанов уже в UFC? Конец года для казахстанских бойцов может получиться ударным

Казахстанский полулегковес Арман Оспанов (10-3) в скором времени может объявить о подписании контракта с лучшим промоушеном мира - UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На прошлой неделе спортсмен прилетел в Лас-Вегас (США). Судя по фотографиям в социальных сетях, Оспанов находился в Институте подготовки бойцов этой известнейшей организации (UFC Performance Institute). Вероятнее всего, Арман продолжал переговоры с лигой, о подписании контракта с которой разговоры шли еще летом этого года.
В августе Оспанов заявлял, что собирается дебютировать в UFC осенью 2020 года, позже он выражал надежду, что первый бой состоится до конца года. Вполне возможно, что контракт с лигой уже подписан, но об этом еще не объявили. В команде бойца сообщали, что Оспанов начинает тренироваться и готовиться.
Напомним, что свой последний бой Оспанов провел в марте на АСА 105, нокаутировав россиянина Расула Мирзаева.