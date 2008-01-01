Оспанов уже в UFC? Конец года для казахстанских бойцов может получиться ударным

Ждем дебюта еще одного спортсмена.

Арман Оспанов. Фото: АСА©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 18:14

Казахстанский полулегковес Арман Оспанов (10-3) в скором времени может объявить о подписании контракта с лучшим промоушеном мира - UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz

На прошлой неделе спортсмен прилетел в Лас-Вегас (США). Судя по фотографиям в социальных сетях, Оспанов находился в Институте подготовки бойцов этой известнейшей организации (UFC Performance Institute). Вероятнее всего, Арман продолжал переговоры с лигой, о подписании контракта с которой разговоры шли еще летом этого года. 

В августе Оспанов заявлял, что собирается дебютировать в UFC осенью 2020 года, позже он выражал надежду, что первый бой состоится до конца года. Вполне возможно, что контракт с лигой уже подписан, но об этом еще не объявили. В команде бойца сообщали, что Оспанов начинает тренироваться и готовиться.

Если эта информации подтвердится в ближайшее время, то стоит ожидать незамедлительного дебюта казахстанца в UFC. С учетом того, что через две недели состоится бой Жалгаса Жумагулова, а также ждет своей даты для дебютного поединка Сергей Морозов, - концовка года казахстанским любителям ММА очень понравится. 

Напомним, что свой последний бой Оспанов провел в марте на АСА 105, нокаутировав россиянина Расула Мирзаева. 

Метки:
MMA UFC Оспанов Арман Жумагулов Жалгас Морозов Сергей Казахстан Актобе
Смешанные UFC
0
Сегодня 18:14
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