Оспанов уже в UFC? Конец года для казахстанских бойцов может получиться ударным

Димаш Тулегенов

Казахстанский полулегковес Арман Оспанов (10-3) в скором времени может объявить о подписании контракта с лучшим промоушеном мира - UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.



На прошлой неделе спортсмен прилетел в Лас-Вегас (США). Судя по фотографиям в социальных сетях, Оспанов находился в Институте подготовки бойцов этой известнейшей организации (UFC Performance Institute). Вероятнее всего, Арман продолжал переговоры с лигой, о подписании контракта с которой разговоры шли еще летом этого года.



В августе Оспанов заявлял, что собирается дебютировать в UFC осенью 2020 года, позже он выражал надежду, что первый бой состоится до конца года. Вполне возможно, что контракт с лигой уже подписан, но об этом еще не объявили. В команде бойца сообщали, что Оспанов начинает тренироваться и готовиться.



Если эта информации подтвердится в ближайшее время, то стоит ожидать незамедлительного дебюта казахстанца в UFC. С учетом того, что через две недели состоится бой Жалгаса Жумагулова, а также ждет своей даты для дебютного поединка Сергей Морозов, - концовка года казахстанским любителям ММА очень понравится.



Напомним, что свой последний бой Оспанов провел в марте на АСА 105, нокаутировав россиянина Расула Мирзаева.