Глава UFC объявил дату боя МакГрегора против Порье

Бойцы встречались шесть лет назад.

Конор МакГрегор. Фото: insider.com©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 11:23
Президент UFC Дана Уайт сообщил о месте проведения боя между Конором МакГрегором и Дастином Порье, который возглавит турнир UFC 257, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на ESPN.

"Если все пойдет по плану, то бой МакГрегор - Порье состоится 23 января на "Бойцовском острове". Однако прямо сейчас есть масса "если". Нужно посмотреть, каким будет мир в ближайшие пару месяцев", - сказал Уайт.

Напомним, у МакГрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжелом бою он справился с Дэном Хукером.

Ранее сообщалось, что бой может сорваться из-за финансовых требований американца. Дастин Порье и Конор МакГрегор уже встречались - в 2014 году ирландец одержал досрочную победу.
Метки:
UFC MMA МакГрегор Конор
Смешанные UFC
0
Сегодня 11:23
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