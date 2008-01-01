Глава UFC объявил дату боя МакГрегора против Порье

Президент UFC Дана Уайт
сообщил о месте проведения боя между Конором МакГрегором
и Дастином Порье
, который возглавит турнир UFC 257, сообщает "Чемпионат"
со ссылкой на ESPN.
"Если все пойдет по плану, то бой МакГрегор - Порье состоится 23 января на "Бойцовском острове". Однако прямо сейчас есть масса "если". Нужно посмотреть, каким будет мир в ближайшие пару месяцев", - сказал Уайт.
Напомним, у МакГрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал
Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжелом бою он справился с Дэном Хукером.
Ранее сообщалось, что бой может сорваться из-за финансовых требований американца. Дастин Порье и Конор МакГрегор уже встречались - в 2014 году ирландец одержал досрочную победу.