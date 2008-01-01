Менеджер Хабиба намекнул на возвращение бойца в октагон

Последний поединок он провел в октябре.

Фото: UFC©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 09:38
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, намекнул на возвращение бойца ради 30-й победы, сообщает Р-Спорт.

Нурмагомедов 24 октября в Абу-Даби удушающим приемом во втором раунде победил американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры. В активе 32-летнего россиянина 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

Абдель-Азиз в Twitter опубликовал сообщение "30-0".

Глава UFC Дана Уайт ранее заявил, что, по его мнению, Нурмагомедов возобновит карьеру ради 30-й победы.

Вернется ли Хабиб, чтобы провести 30-й бой в карьере? Эксперты дали свой прогноз
Метки:
UFC MMA Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
0
Сегодня 09:38
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