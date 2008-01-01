За Казахстан. Сайт UFC исправил оплошность в профиле "узбека" Рахмонова

Димаш Тулегенов

Администраторы сайта UFC исправили свою ошибку, о которой несколько дней назад сообщалось на Vesti.kz. Теперь в профиле Шавката Рахмонова указано, что он является бойцом из Казахстана.



Казахстанский полусредневес стал третьим бойцом страны, который отмечен официальным сайтом лучшей организации мира. С учетом того, что другой представитель Казахстана Сергей Морозов еще не дебютировал в промоушене, - его в списке пока нет.







Ранее Рахмонов был отнесет к категории бойцов из Узбекистана, однако сейчас там остался лишь один Махмуд Мурадов. Кстати, здесь информация тоже спорная. Как минимум еще двух бойцов UFC из Узбекистана в этом списке нет - Зарруха Адашева и Лилии Шакировой.







Ранее мы сообщали, что Рахмонов входит в десятку лучших непобежденных бойцов UFC.