За Казахстан. Сайт UFC исправил оплошность в профиле "узбека" Рахмонова

Бойцу приписывали другое гражданство.

Шавкат Рахмонов. Фото: Getty Images©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 20:31

Администраторы сайта UFC исправили свою ошибку, о которой несколько дней назад сообщалось на Vesti.kz. Теперь в профиле Шавката Рахмонова указано, что он является бойцом из Казахстана. 

Казахстанский полусредневес стал третьим бойцом страны, который отмечен официальным сайтом лучшей организации мира. С учетом того, что другой представитель Казахстана Сергей Морозов еще не дебютировал в промоушене, - его в списке пока нет. 



Ранее Рахмонов был отнесет к категории бойцов из Узбекистана, однако сейчас там остался лишь один Махмуд Мурадов. Кстати, здесь информация тоже спорная. Как минимум еще двух бойцов UFC из Узбекистана в этом списке нет - Зарруха Адашева и Лилии Шакировой.



Ранее мы сообщали, что Рахмонов входит в десятку лучших непобежденных бойцов UFC. 

Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Морозов Сергей
Смешанные UFC
0
Сегодня 20:31
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