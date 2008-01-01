"Адесанья, Рахмонов и другие". Казахстанец - в списке лучших непобежденных бойцов UFC

Димаш Тулегенов

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (13-0) входит в топ-10 непобежденных бойцов организации. Корреспондент Vesti.kz предлагает вашему вниманию подборку лучших файтеров промоушена с идеальными рекордами.



10. Шон Брэди (США, 13-0)







27-летний американский полусредневес добыл 13 побед из 13 возможных. Трижды он выигрывал нокаутом, а еще столько же раз - сабмишенами. В декабре планируется бой Брэди против опытного Белала Мухаммада (17-3). Это будет четвертый бой Брэди в UFC.



9. Мовсар Евлоев (Россия, 13-0)







26-летний боец из Ингушетии также является непобежденным. Экс-чемпион лиги М-1 в легчайшем весе теперь является бойцом полулегкой весовой категории UFC. В сильнейшем чемпионате Евлоев провел уже три боя, которые выиграл судейским решением. На счету Мовсара три победы нокаутом и четыре выигрыша сдачей. Также приемом Евлоев победил казахстанца Сергея Морозова в рамках титульного боя М-1. В начале декабря планируется организация боя Мовсара против еще одного экс-чемпиона М-1 - американца Нейта Ландвера (14-3).



8. Алиасхаб Хизриев (Россия, 13-0)







Хизриеву 30 лет, но в UFC он еще не дебютировал. В сентябре он своей яркой победой на претендентской серии Дэйны Уайта (DWCS) заработал контракт с лучшей лигой мира. В прошлом году Алиасхаб, у которого на счету пять побед нокаутом и четыре удачно проведенных сабмишена, уже вызывал на бой Рахмонова. Еще один полусредневес в этом рейтинге.



7. Оттман Азайтар (Марокко, 13-0)







Марокканскому "бульдозеру" также 30 лет. Ярко выраженный нокаутер из легкого дивизиона выиграл излюбленным способом десять своих поединков, еще две победы ему принесли болевые приемы. Лишь один бой Азайтара зависел от цифр на судейских карточках.



6. Джек Шор (Уэльс, 13-0)







25-летний валлиец выступает в легчайшей весовой категории. На счету бойца четыре победы после сокрушительных ударов, а еще восемь - после сдачи противников. В рамках UFC Шор провел уже два боя.



5. Шавкат Рахмонов (Казахстан, 13-0)







26-летний казахстанец провел свой дебютный бой в прошлом месяце. На данный момент у Шавката семь побед нокаутом и еще пять сабмишенами. Все свои 13 боев Рахмонов выиграл досрочно.



4. Александр Романов (Молдова, 13-0)







Максимальное количество досрочных побед и у 29-летнего тяжеловеса из Молдовы. Пять нокаутов и восемь сабмишенов - отличный результат для Романова, который свой последний бой провел лишь на минувших выходных. У Александра в активе уже два боя в UFC, именно по этой причине в нашем рейтинге он находится выше Рахмонова.



3. Брайс Митчелл (США, 14-0)







26-летний американец Митчелл раз за разом доказывает, почему у него есть черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. У него девять досрочных побед, а все они были добыты приемами. Иногда фанаты спорят о том, насколько правильно называть Митчелла непобежденным. Дело в том, что Брайс проигрывал на шоу TUF, однако в официальную статистику результаты этих боев не входят. На позапрошлой неделе Митчелл судейским решением выиграл у Андре Фили и поднялся в рейтинге претендентов полулегкого веса на 14-е место.



2. Шамиль Гамзатов (Россия, 14-0)







30-летний представитель Дагестана имеет по пять побед нокаутом и сабмишенами. В рамках UFC у полутяжеловеса Гамзатова один проведенный бой, а было это в ноябре прошлого года.



1. Исраэль Адесанья (Нигерия, 20-0)







Чемпион среднего веса Адесанья имеет на своем счету 20 побед в 20 профессиональных поединках по правилам ММА. У нигерийца нет выигрышей приемами, зато есть 15 нокаутов. В их числе и последний, в сентябрьской схватке с бразильцем Пауло Костой (13-1), которому Исраэль нанес первое поражение в карьере. После завоевания пояса чемпиона Адесанья защитил его уже дважды. В рейтинге вне зависимости от весовой категории Исраэль занимает третью строчку, уступая Хабибу Нурмагомедову (29-0) и Джону Джонсу (26-1).







Если же брать в учет всех бойцов, выступающих в различных промоушенах, а также тех, кто уже завершил карьеру, то лидером является Хабиб. В общем рейтинге непобежденных Шавкат делит 16-24 места с другими бойцами, рекорд которых 13-0.



Фото: MMA Fighting (1,8), UFC (2,5,6,7,10), MMABoxing.ru (3), MMA Junkie (4), AllBoxing.ru (9), GettyImages (10).