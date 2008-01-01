"В UFC к этому странно отнеслись". Казахстанец Морозов - о сорванном дебюте, судьбе боя с братом Хабиба и новой дате

Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов не смог дебютировать в UFC. Его соперник Умар Нурмагомедов за шесть дней до боя срочно был госпитализирован в Дубае из-за гриппа и высокой температуры. Так что выход в октагон под эгидой известного промоушена пока отложен.



Как говорит сам боец, у него осталось чувство незаконченного дела. Однако впереди масса важных дел, так что расслабляться не приходится. Также в интервью корреспонденту Vesti.kz Морозов прокомментировал совместное заявление с Жалгасом Жумагуловым о больших событиях в США.



- Сергей, как вы восприняли новость об отмене поединка? Насколько сильно подобные моменты в итоге влияют на тренировочную деятельность?



- Как еще можно воспринять новость об отмене поединка? Представляете, мы больше двух месяцев готовились к нему. И за этот период многое произошло: травмы, неблагоприятные моменты.



Мы понимали, что это дебют в UFC. Причем против серьезного соперника. И "сливаться" нам просто было нельзя, отказываться по каким-то причинам. Так что мы готовились в любом случае. Но, к сожалению, бой не состоялся.



Не знаю. Расстроился, наверное, будет даже мягко сказано. Ощущение какого-то наличия незаконченного дела, что-то до конца не доделали. Однако продолжаем работать, пашем.



- Есть ли какая то информация от UFC? Как к эпизоду отнеслись в самом промоушене?



В UFC мне сказали, что до конца года я подерусь. В данный момент я до сих пор тренируюсь. В скором времени хочу выехать в Лас-Вегас. Один или с командой, посмотрим, как получится. Буду находиться там, в Вегасе, ждать своего шанса.



Там немного странно ко всему этому отнеслись. Мы со своей стороны максимально выполнили то, что от нас требовалось: согласились драться в промежуточном весе, если будет замена (согласились в тот момент, когда они никого не нашли), согласились биться даже на категорию выше.



Но, к сожалению, по каким-то причинам соперники, которых утвердили в UFC, не смогли выйти на бой, а те, которые выразили желание, их не допустил промоушен.



- Теперь какие планы строите? Есть уже информация, на основе которой можно строить дальнейшую подготовку?



- Трудно говорить сейчас о каких-либо планах. Мы были на пике. И сейчас остается продолжать все, поддерживать форму. Немного сбавили обороты. И уже по факту, на месте, будем возвращать себя на пиковый уровень.



Обстоятельно трудно что-либо предполагать, озвучивать. Все будет видно перед следующим боем. Но, я думаю, что все будет хорошо. Настрой у меня отличный, форма на уровне осталась. Сильно не даю себе расслабляться.



- А Нурмагомедов? В итоге перенос или полная отмена?



- Если честно, то пока непонятно, что это было: перенос встречи или ее полная отмена. Но, скорее всего, отмена. Поединок сорвался. И если бы все получилось из-за причин, связанных с организацией, то его бы перенесли. А так я ведь уже находился на острове... Если бы заранее все случилось, то мне бы нашли другого соперника или просто объявили о переносе встречи.



Видите, как получилось. Он надеялся до конца, что сможет выйти. Но в итоге снялся с поединка. Ну, ничего. У нас карьера в UFC только начинается. Будем в списке топ-бойцов, будем двигаться, обязательно встретимся.



- И все-таки о следующем бое. Есть новости из США? Или ваше совместное с Жалгасом заявление о больших событиях несет собой другой смысл?



- По поводу Жако... Сейчас ждем. Ему готовят рабочую визу. Как ее сделают, сразу вылетим, будем ждать поединок Жако. Его уже анонсировали. Планируется на конец ноября. Поедем в США, как бы то ни было. Будем помогать Жалгасу перед поединком, ждать своего боя.



Напомним, бой Морозов - Нурмагомедов должен был состояться 24 октября в рамках турнира UFC 254 на Бойцовском острове.