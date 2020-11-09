Бой преемника Хабиба снова отменен

Ислам Махачев
, которого называют преемником Хабиба Нурмагомедова
, не выйдет в октагон против бразильца Рафаэля дос Аньоса
. У российского бойца диагностирована инфекция, сообщает Eurosport
.
Сперва об отмене сообщило издание MMA Fighting - стало известно, что UFC
в ускоренном режиме ищет нового соперника для Дос Аньоса - бой с Махачевым был запланирован на 14 ноября в рамках ивента UFC Vegas 14.
Позже 29-летний боец лично подтвердил решение, объяснив, что снимается из-за болезни.
"Успокаивает только одно, что от предписанного нам никуда не деться. Много сил и времени потрачено было к этому бою, находился на пике формы, но как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть, я подхватил инфекцию, которая выведет меня из строя минимум на месяц. В этом лагере наша команда уже не раз сталкивалась с этой инфекцией, и многим пришлось отменить свои бои. Этот год был тяжелым для моей карьеры, очень много боев отменилось, но обещаю вам: я буду идти до конца к этому поясу, чего бы мне это ни стоило", - написал Махачев.
Махачев и Дос Аньос должны были биться в октябре, но тогда он сорвался из-за коронавируса у бразильца. Статистика Махачева - 18 побед и одно поражение.
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