Самый невезучий боец года в UFC. Друг Хабиба превзошел "достижение" Рахмонова

Димаш Тулегенов

Российский легковес Ислам Махачев (18-1) должен был возглавить турнир UFC Fight Night 183 на следующих выходных. Соперником друга Хабиба Нурмагомедова должен был стать экс-чемпион дивизиона из Бразилии - Рафаэль Дос Аньос (29-13), однако бой сорвался. Корреспондент Vesti.kz собрал интересную статистику бойцов UFC, у которых в этом году уже несколько раз срывались поединки.



Махачев - российский проспект легкого дивизиона из Дагестана. По плану покойного легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, именно он должен был стать чемпионом в легком весе после ухода из спорта своего сына Хабиба. Впрочем, если этот план не удалось воплотить реальность сразу же, такой поворот событий возможен в будущем, о чем говорил и сам Хабиб. Бой 15 ноября должен был стать первым главным поединком вечера в UFC-карьере Махачева, но все ожидания рухнули из-за инфекции, которую подхватил боец за неделю до важнейшего в карьере события.



Эта неудачная попытка стала третьей для Махачева в текущем году. В последний раз Ислам бился еще в сентябре прошлого года, победив бразильца. В апреле этого года у россиянина был назначен бой против американца, но этому поединку было не суждено состояться из-за пандемии, а границы в России и США были закрыты (по этой же причине сорвался сначала главный поединок турнира, а затем и все событие).

Следующая попытка была 24 октября, снова в карде у Хабиба. Соперником должен был стать как раз Дос Аньос, но в планы вновь вмешался коронавирус, которым заболел бразильский боец. Но грустили фанаты недолго, ведь уже через три недели Ислам и Рафаэль уже должны были подраться, однако, вопреки всему, теперь и эта попытка останется нереализованной.



Теперь Махачев стал самым невезучим бойцом 2020 года в UFC. Ранее дважды сорвался бой у казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова (13-0). 21 марта его бой в Лондоне не состоялся из-за коронавируса, а 15 июля в Абу-Даби Шавкату помешала травма. Но провести бой, который стал для Рахмонова дебютным в UFC, в этом году ему удалось. На турнире 24 октября Шавкат победил Алекса Оливейру из Бразилии, заставив того сдаться уже в первом раунде.







Также трижды срывались бои россиянина Магомеда Анкалаева и молдаванина Иона Куцелабы. Но у этих парней все еще круче, ведь они уже дрались друг с другом. Три срыва - это не так плохо, как в случае с Исламом, ведь у этих бойцов схватка назначалась пять раз! Дважды подраться им удалось, но трижды поединок переносили. В феврале Анкалаев победил Куцелабу, но победа была довольно спорной, так как Ион пытался усыпить бдительность соперника, имитируя пропущенные удары, которых, как заявляет сам боец, не было. Магомед на это не повелся, а вот рефери - да, который и остановил "избиение" Куцелабы.







В апреле их бой сорвался из-за закрытых границ. 15 августа они должны были подраться в США, но у Куцелабы диагностировали коронавирус, бой сдвинули на две недели. Спустя 14 дней Ион смог благополучно оказаться в США, но буквально за несколько часов до турнира он вновь сдал положительный тест на COVID-19. Лишь 24 октября им удалось провести долгожданный реванш, в котором Анкалаев доказал закономерность результата первого боя, нокаутировав соперника после жесткого добивания.







Напомним, что ранее сорвался дебютный бой в UFC у другого казахстанского бойца - Сергея Морозова (16-4). Однако есть все основания полагать, что в скором времени Морозов проведет поединок в крупнейшем промоушене.