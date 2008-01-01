Бойцу зверским ударом оторвали ухо в дебютном бою в UFC

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC
по смешанным единоборствам, сообщает Eurosport
.
Отмечается, что в полусредней весовой категории сошлись американцы Макс Гриффин
и Рамиз Брахимай
. Поединок продлился до третьего раунда, когда Гриффин вломил оппоненту с правой и чуть не лишил его уха - рассечение настолько жесткое, что орган просто разошелся надвое. Cлабонервным лучше не смотреть:
Брахимай не сразу понял, что произошло, и попытался продолжить поединок.
В итоге судья заметил, насколько все плохо, и присудил Гриффину победу техническим нокаутом.
Для Брахимая это был первый поединок в UFC. Всего в MMA у него восемь побед и три поражения. Статистика Гриффина: 6-8 MMA, 4-6 UFC.