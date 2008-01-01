Бойцу зверским ударом оторвали ухо в дебютном бою в UFC

Поединок продлился до третьего раунда.

Фото: sportingnews.com©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 15:30
В Лас-Вегасе прошел турнир UFC по смешанным единоборствам, сообщает Eurosport.

Отмечается, что в полусредней весовой категории сошлись американцы Макс Гриффин и Рамиз Брахимай. Поединок продлился до третьего раунда, когда Гриффин вломил оппоненту с правой и чуть не лишил его уха - рассечение настолько жесткое, что орган просто разошелся надвое. Cлабонервным лучше не смотреть:
Брахимай не сразу понял, что произошло, и попытался продолжить поединок.
В итоге судья заметил, насколько все плохо, и присудил Гриффину победу техническим нокаутом.

Для Брахимая это был первый поединок в UFC. Всего в MMA у него восемь побед и три поражения. Статистика Гриффина: 6-8 MMA, 4-6 UFC.
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Смешанные UFC
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Сегодня 15:30
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