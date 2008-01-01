Красотка из UFC опубликовала бомбические фото в бикини

Девушка-боец Рэйчел Остович
из США, выступающая в UFC
в весовой категории до 57 килограммов, опубликовала на своей странице в Instagram сексапильные фото, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
На этот раз она предстала в откровенном бикини.
Остович 29 лет, в смешанных единоборствах выступает с 2014 года. В UFC дебютировала в 2017 году. Всего на счету Рэйчел девять поединков в ММА, в которых она одержала четыре победы и потерпела пять поражений.
Ожидается, что следующий бой она проведет с 32-летней соотечественницей Джиной Мазани 28 ноября в рамках турнира UFC Fight Night 184.