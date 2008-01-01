Непросто вот так уйти и заниматься чем-то другим - Хабиб о завершении карьеры

Непобежденный чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, насколько трудно ему далось решение уйти из спорта. Также он отметил, что те, кто его постоянно критиковал, все равно не поймут причины, вынудившие его повесить перчатки на гвоздь после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254, сообщает fightnews.info.

"Этот бой был не такой, как предыдущие, - сказал Нурмагомедов. - Эмоции, которые я испытывал в этом поединке, кардинально отличались. Без моего отца все было совсем по-другому. Мне предложили этот бой прямо после того, как это произошло. У меня был выбор: согласиться или отклонить это предложение, никто об этом не знал: уйду я или снова вернусь, проведу бой и потом уйду в отставку.

Сейчас я говорю близким, которые не рады, что я завершил карьеру, что даже если бы я подрался еще 10 раз, мне все равно пришлось принимать это решение. В 32, в 34 или 35 лет - рано или поздно я столкнулся бы с этим. Это трудное решение, потому что я дрался всю свою жизнь. Я боролся на матах сколько себя помню. Непросто вот так уйти и заниматься чем-то другим. Людям этого не понять, но что ты можешь поделать?"

Напомним, 32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы. После победы в поединке с Гэтжи он заявил, что этот бой стал для него последним. В текущем году скончался его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.