Рахмонов выступает за Узбекистан? У официального сайта UFC свое мнение

Димаш Тулегенов

Полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (13-0) две недели назад дебютировал в промоушене, уверенно одолев опытного Алекса Оливейру (22-9-1-1). Экс-чемпион лиги М-1 выходил в октагон с флагом своей страны под национальную музыку, а после победы давал интервью на казахском языке. Всего этого оказалось недостаточно, чтобы в UFC поняли, что Рахмонов выступает за Казахстан. Корреспондент Vesti.kz попытался разобраться в ситуации.



Рахмонов родился в Узбекистане, но уже долгое время проживает в Казахстане. По национальности, как сам не раз заявлял боец, является казахом. В традиционной информационной сводке UFC перед боем с Алексом Оливейрой рядом с Шавкатом был флаг Казахстана. Местом рождения был указан Ташкент, а проживания - Кокшетау.







Однако на официальном сайте UFC вы все равно не найдете Рахмонова среди казахстанских бойцов (Сергей Морозов еще официально не дебютировал, поэтому здесь его также нет).







Но найти его можно среди файтеров, представляющих Узбекистан.







У многих сначала могут возникнуть мысли, что на сайте организации бойцов автоматически относят к той стране, в которой они родились. Но профиль бойца из Кыргызстана Рафаэля Физиева эту мысль опровергает. Родился Физиев в Кордае, на территории Казахстана, а выступает за Кыргызстан, поэтому на сайте он правильно отмечен как кыргызский боец.



Понятно, что это лишь невнимательность людей, которые отвечают за сайт лучшего промоушена мира, но следует отметить, что в UFC боец может менять страну, за которую выступает, чуть ли не каждый бой. Ранее об этом говорил менеджер Рахмонова и многих других известных бойцов - Саят Абдрахманов.



В качестве примеров можно отметить двух чемпионов организации. Один из них - лучший средневес UFC Исраэль Адесанья, родившийся в Нигерии, а проживающий и тренирующийся в Новой Зеландии.











Второй чемпион - лучшая представительница женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко, выступающая под флагом родного Кыргызстана, но иногда ее можно увидеть и с государственным символом Перу, где она прожила восемь лет.







Напомним, что ранее мы рассмотрели возможных соперников Шавката по следующему бою.



Фото: UFC©