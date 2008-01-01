Вернется ли Хабиб, чтобы провести 30-й бой в карьере? Эксперты дали свой прогноз

24 октября на турнире UFC 254 после победы на Джастином Гэтжи непобежденный чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении своей карьеры и уходе из UFC.

Эта новость стала неожиданностью не только для фанатов Нурмагомедова и представителей UFC, но даже для тренера чемпиона Хавьера Мендеса.

Но через некоторое время после заявления президент промоушена UFC Дана Уайт высказал предположение о возвращении Хабиба.

"У меня хорошее предчувствие, что он вернется. Хабиб сказал, что обсудит это со своей мамой", - сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 181.

Уверен в возвращении Нурмагомедова и Тони Фергюсон. Спортсмен считает, что в шестой раз бой все-таки состоится, и дал обещание быть готовым к этому моменту.

Сам Нурмагомедов не отрицает, что при определенных условиях бои возможны.

Аналитики тоже считают шансы на возвращение непобежденного чемпиона высокими. Международный онлайн-букмекер Parimatch уже открыл линию на возвращение Хабиба Нурмагомедова до конца 2021 года.

Коэффициент на положительный исход этого события составляет 1,6, что говорит о высокой вероятности возвращения. Коэффициент на то, что Хабиб не вернется, равен 2,25.