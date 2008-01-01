"За что?". Костя Цзю выступил против присвоения Хабибу звания Героя России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю выступил против предложения присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России, передает Sport24. С подобной инициативой к президенту РФ Владимиру Путину обратился один из депутатов.

"Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта - это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России… Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи", - сказал Цзю.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов в своем последнем бою в октябре, который стал для него первым после смерти отца, одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и сразу же объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.