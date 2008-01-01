Морозов выступит уже в ноябре? Разбираем возможные даты для дебюта казахстанца в UFC

Димаш Тулегенов

Казахстанский легковес Сергей Морозов (16-4) находится в ожидании своего дебюта в UFC. Первый бой под эгидой организации должен был состояться 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ), однако поединок пришлось отложить. Корреспондент Vesti.kz рассмотрел возможные даты поединка Морозова в лучшем промоушене мира.



В предварительном карде номерного турнира UFC 254, который состоялся на Бойцовском острове в Абу-Даби, должны были дебютировать чемпион лиги М-1 Морозов и лучший файтер промоушена GFC Умар Нурмагомедов (12-0), являющийся двоюродным братом легендарного легковеса Хабиба. За шесть дней до боя россиянин был госпитализирован в Дубае из-за гриппа и высокой температуры. Поединок сорвался.



Впрочем, Морозов не унывал, поддержал своего оппонента, а затем надеялся, что матчмейкеры найдут альтернативу Нурмагомедову, либо же на то, что он сам выйдет на замену одному из тех бойцов, кто "слетит" с поединка в последний момент. Верил Сергей до последнего, даже выходил на официальное взвешивание за день до турнира. Но дебютировать на турнире Хабиба и Джастина Гэтжи Морозову было не суждено.



Несколько дней назад в соцсетях Морозов выложил совместное видео с Жалгасом Жумагуловым (13-4), в котором сказал, что они собираются "вместе газовать в США". Эту фразу можно рассматривать как прямой намек на то, что Сергей дебютирует на турнире UFC Fight Night 184, который состоится в ночь с 28 на 29 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Именно на том турнире будет проводить свой второй бой в UFC Жумагулов, которому предстоит схватка с "Принцем" из Сирии. С другой стороны, это могло означать, что бой вскоре состоится, но не факт, что именно на турнире с Жумагуловым.



Но кажется, что эту цитату логичнее воспринимать в буквальном смысле. Дело в том, что бой пройдет на другом конце света, просто приехать и выйти в клетку спустя несколько дней никто не рискнет. С учетом перелета и акклиматизации, подготовка к турниру должна проходить порядка двух недель. Значит, дебюта Морозова, находящегося в отличной форме после более чем интенсивной подготовки, на UFC Fight Night 183 ждать не стоит. Это событие, которое состоится в ночь с 14 на 15 ноября, возглавит бой легковесов - россиянина Ислама Махачева (18-1) и бразильца Рафаэля Дос Аньоса (29-13). Первого недавно "короновал" Хабиб.



Следом будет турнир UFC 255, где пройдут сразу два титульных поединка. В женском наилегчайшем весе пояс оспорят действующая чемпионка Валентина Шевченко (19-3) и Дженнифер Майя (18-6-1). В главном бою вечера сразятся представители наилегчайшего веса Дейвесон Фигейредо (19-1) и Алекс Перес (24-5). До турнира также довольно немного времени - осталось всего 18 дней, поэтому, скорее всего, Морозов не выступит и там. Более того, информации по сопернику Сергея все еще нет.



А вот провести бой через три недели - вполне реально. На турнире UFC Fight Night 184 еще не полностью заполнен кард, есть хорошая возможность для дебюта. Как мы поняли с турнира UFC 254, матчмейкеры организации не прочь ставить бои сразу двух казахстанцев на одно событие, возможно, таким образом они пытаются привлечь большее количество казахстанских фанатов и зрителей. Кто бы что ни говорил, в плане маркетинга UFC даст фору любой бойцовской организации.



Сейчас болельщикам остается лишь ждать официального анонса от промоушена либо от самого Морозова. Но уже создается впечатление, что со второй попытки UFC удастся провести первый турнир в истории, на котором выступят сразу два бойца из Казахстана.