"Скоро будем вместе газовать в Америке!". Казахстанские бойцы UFC анонсировали громкие новости

Казахстанские бойцы Сергей Морозов и Жалгас Жумагулов записали видеообращение к болельщикам, в котором анонсировали громкие новости, сообщают Vesti.kz.

У обоих спортсменов подписаны контракты с UFC. Жумагулов уже провел дебютный бой под эгидой промоушена, в котором уступил, а 28 ноября планируется его второй поединок. У Морозова же первый поединок сорвался из-за болезни соперника Умара Нурмагомедова, с которым он должен был драться в карде у Хабиба.

"Друзья, всех приветствую! Всем Ассалам алейкум! Мы с "Жако", все нормально, мы вместе. Скоро будем вместе газовать в Америке! Так что ждите громких новостей", - сказал Морозов на видео в Instagram.

"Нормально все, мы вместе", - добавил Жумагулов.

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