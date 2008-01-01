МакГрегор назвал самого сильного бойца из числа своих бывших соперников

Первый их бой признали лучшим в рамках того вечера.

Конор МакГрегор. Фото: spartonus.com©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 13:23
32-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ответил на вопрос одного из болельщиков в социальных сетях, назвав лучшего бойца, с которым ему доводилось выходить в октагон, сообщает "Чемпионат".

"Кто самый крутой боец, с которым вы когда-либо сталкивались?" - поинтересовался один из пользователей в твиттере.

На это Конор ответил: "Нейт Диас. Зомби западного побережья".

В прошлом МакГрегор и Диас бились дважды. В марте 2016 года на турнире UFC 196 Нейт одержал досрочную победу, таким образом нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: МакГрегор победил решением большинства судей.

На днях ирландец объявил о своем возвращении в легкий дивизион. В июне он заявил, что завершает карьеру бойца, а потом в сентябре объявил о бое по правилам бокса с Мэнни Пакьяо, а также о реванше с бойцом UFC Дастином Порье.
Метки:
UFC МакГрегор Конор
Смешанные UFC
0
Сегодня 13:23
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