МакГрегор назвал самого сильного бойца из числа своих бывших соперников

32-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор
, экс-чемпион UFC
в двух весовых категориях, ответил на вопрос одного из болельщиков в социальных сетях, назвав лучшего бойца, с которым ему доводилось выходить в октагон, сообщает "Чемпионат"
.
"Кто самый крутой боец, с которым вы когда-либо сталкивались?" - поинтересовался один из пользователей в твиттере.
На это Конор ответил: "Нейт Диас. Зомби западного побережья".
В прошлом МакГрегор и Диас бились дважды. В марте 2016 года на турнире UFC 196 Нейт одержал досрочную победу, таким образом нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: МакГрегор победил решением большинства судей.
На днях ирландец объявил
о своем возвращении в легкий дивизион. В июне он заявил, что завершает карьеру бойца, а потом в сентябре объявил
о бое по правилам бокса с Мэнни Пакьяо, а также о реванше
с бойцом UFC Дастином Порье.