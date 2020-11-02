Глава UFC назвал величайшего бойца в истории

Он провел восемь успешных защит титула.

Дана Уайт. Фото: mmada.net©
Новости спорта Смешанные UFC
0
Сегодня 09:00
Российский боец Хабиб Нурмагомедов является лидером общего рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), но не лучшим бойцом в истории, заявил глава организации Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 181, фрагмент которой опубликован на YouTube-канале MMA Turkey, сообщают "Известия".

Ранее, 24 октября, Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин занял первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий, а спортивный телеканал ESPN признал его лучшим бойцом смешанного стиля (MMA) планеты.

"Хабиб является лидером рейтинга... Но я всегда говорил, что Джон Джонс является величайшим бойцом. Хабиб - лидер общего рейтинга UFC, а Джонс - величайший боец в истории", - отметил Уайт.

Джонс - американский боец, выступающий в полутяжелой весовой категории. Является самым молодым чемпионом в своем весе за всю историю этой организации. Джонс провел восемь успешных защит титула.

30 октября Уайт рассказал, что Нурмагомедов, который после последнего поединка объявил о завершении карьеры, может вновь вернуться в октагон ради своего отца.
Метки:
UFC Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
0
Сегодня 09:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»