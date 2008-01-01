МакГрегор призвал 45-летнего легендарного экс-чемпиона UFC не завершать карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор МакГрегор отреагировал на поражение бразильца Андерсона Силвы в бою с американцем Юрайей Холлом на турнире UFC Fight Night 181, сообщает "Чемпионат".

"Грустно видеть то, что произошло сегодня вечером, но я говорю: нужно продолжать путь! Настоящие бойцы никогда не теряют огонь, так зачем пытаться его вытеснить? Просто нужно потратить время на поиск правильного соперника и продолжать движение. Правильная конкуренция существует, для всех уровней и возрастов. Надо найти его и делать то, что любишь делать! Всегда!" - написал МакГрегор в своем твиттере.

Поединок бойцов в среднем весе завершился победой Холла техническим нокаутом в четвертом раунде. Силва провел первый поединок с мая 2019 года. Ожидается, что после встречи с Холлом он завершит карьеру в UFC.