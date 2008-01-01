Президент UFC сделал заявление о возобновлении карьеры Хабибом

Президент UFC Дана Уайт считает, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру, сообщает "Спорт-Экспресс". Об уходе из спорта россиянин заявил после победы над Джастином Гэтжи.

"Хабиб был суперэмоциональным после этого боя, - сказал Уайт в интервью ESPN. - Он сломал палец перед этим поединком. Он принял бой, и после смерти отца Хабиб был суперэмоциональным в этот вечер. Я не говорю, что он на сто процентов вернется, но у меня есть такое чувство".

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы. После победы в поединке с Гэтжи он заявил, что этот бой стал для него последним. В текущем году скончался его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.