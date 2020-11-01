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Президент UFC сделал заявление о возобновлении карьеры Хабибом

Он ушел из ММА после победы над Джастином Гэтжи.

Президент UFC сделал заявление о возобновлении карьеры Хабибом
Фото: Reuters©
Новости спорта Смешанные UFC
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Президент UFC Дана Уайт считает, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру, сообщает "Спорт-Экспресс". Об уходе из спорта россиянин заявил после победы над Джастином Гэтжи.

"Хабиб был суперэмоциональным после этого боя, - сказал Уайт в интервью ESPN. - Он сломал палец перед этим поединком. Он принял бой, и после смерти отца Хабиб был суперэмоциональным в этот вечер. Я не говорю, что он на сто процентов вернется, но у меня есть такое чувство".

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы. После победы в поединке с Гэтжи он заявил, что этот бой стал для него последним. В текущем году скончался его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

 

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Метки:
UFC Нурмагомедов Хабиб

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