Хабиб вернется и одержит 30 победу - глава UFC

Президент UFC
Дана Уайт в интервью с радиоведущим Заком Гельбом в эфире CBS Sports Radio сообщил, что ждет возвращения Хабиба Нурмагомедова
в октагон, даже несмотря на то, что тот объявил о завершении карьеры после боя с Джастином Гэтжи, пишет "Чемпионат
".
"Я говорил с Хабибом и его командой после боя. Он еще может вернуться и одержать 30-ую победу. Я очень этого жду. Каким будет это возвращение? Пока не знаю, никто не знает", - сказал Уайт.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий прием "треугольник". После боя россиянин объявил
о завершении карьеры.
На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушел его отец Абдулманап Нурмагомедов.