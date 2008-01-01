Хабиб вернется и одержит 30 победу - глава UFC

Российский боец завершил карьеру на отметке 29 побед.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Getty Images ©
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Сегодня 11:01
Президент UFC  Дана Уайт в интервью с радиоведущим Заком Гельбом в эфире CBS Sports Radio сообщил, что ждет возвращения Хабиба Нурмагомедова в октагон, даже несмотря на то, что тот объявил о завершении карьеры после боя с Джастином Гэтжи, пишет "Чемпионат".

"Я говорил с Хабибом и его командой после боя. Он еще может вернуться и одержать 30-ую победу. Я очень этого жду. Каким будет это возвращение? Пока не знаю, никто не знает", - сказал Уайт.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий прием "треугольник". После боя россиянин объявил о завершении карьеры.

На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушел его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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Смешанные UFC
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Сегодня 11:01
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