"Его будет тяжело вернуть деньгами или пиаром". Казахский боец UFC из России Исмагулов высказался об уходе Хабиба

Серик Ноян

Казахский боец из России Дамир Исмагулов, выступающий в UFC, прокомментировал завершение карьеры своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова, сообщают Vesti.kz.

В интервью YouTube-каналу Alaman LIFE он выразил мнение, что чемпиона в легком весе будет сложно вернуть даже баснословными гонорарами.

"Надо это признать - завершил свою карьеру один из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, чемпион UFC - Хабиб Нурмагомедов. Он сделал все, что мог в этом виде спорта, его рекорд трудно будет побить.

Удастся ли повторить? Думаю, нет. Потому что Хабиб вписал себя в историю как великий спортсмен. Нам остается только брать с него пример.

Он завершил карьеру на такой красивой ноте. Вообще за всю свою спортивную карьеру Хабиб говорил и делал. Я думаю, если он ушел, то его тяжело будет вернуть деньгами или еще каким-то пиаром. Мое мнение - если он завершил, значит он завершил!" - прокомментировал Исмагулов.

Напомним, в минувшие выходные Нурмагомедов выиграл свой 29 бой, вырубив Джастина Гэтжи, а затем объявил о завершении карьеры. Исмагулов же дебютировал в UFC в декабре 2018 года.