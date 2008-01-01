Красотка из UFC показала откровенное фото в купальнике

Следующий бой она должна провести с 32-летней соотечественницей.

Фото: instagram.com/rachaelostovich©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 16:43
Девушка-боец Рэйчел Остович из США, выступающая в UFC в весовой категории до 57 килограммов, опубликовала на своей странице в Instagram огненное фото, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она облачилась в купальник темного цвета, подписав снимок: "Считайте себя счастливым. Готова к интенсивным тренировкам".

Остович 29 лет, в смешанных единоборствах выступает с 2014 года. В UFC дебютировала в 2017 году. Всего на счету Рэйчел девять поединков в ММА, в которых одержала четыре победы и потерпела пять поражений.

Ожидается, что следующий бой она проведет с 32-летней соотечественницей Джиной Мазани 28 ноября в рамках турнира UFC Fight Night 184.
Метки:
UFC MMA
Смешанные UFC
0
Сегодня 16:43
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