"Это чушь номер один". Экс-чемпион UFC возмутился лидерством Хабиба в рейтинге Pound for Pound

Россиянин завершил спортивную карьеру непобежденным.

Джон Джонс. Фото: Fighttime.ru ©
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Сегодня 11:44
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс недоволен, что Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место в рейтинге бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Это чушь номер один. Он стал чемпионом благодаря победе единогласным решением над Яквинтой, который был заменен на последней минуте. Конор Макгрегор - единственный противник, который у него был, которого знала широкая публика. Это катапультировало его, чтобы он стал лучшим, это смешно", - написал Джонс в Twitter.

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 килограмма) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд - 29-0 в MMA.
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Смешанные UFC
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Сегодня 11:44
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