"Это чушь номер один". Экс-чемпион UFC возмутился лидерством Хабиба в рейтинге Pound for Pound

Бывший чемпион UFC
в полутяжелом весе Джон Джонс недоволен, что Хабиб Нурмагомедов вышел
на первое место в рейтинге бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории, сообщает "Спорт-Экспресс
".
"Это чушь номер один. Он стал чемпионом благодаря победе единогласным решением над Яквинтой, который был заменен на последней минуте. Конор Макгрегор - единственный противник, который у него был, которого знала широкая публика. Это катапультировало его, чтобы он стал лучшим, это смешно", - написал Джонс в Twitter.
В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 килограмма) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд - 29-0 в MMA.