Жалгас Жумагулов отреагировал на первое место Хабиба в рейтинге Pound for Pound

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов
поздравил чемпиона UFС
в легком весе Хабиба Нурмагомедова
с лидерством в рейтинге вне зависимости от весовых категорий, передает корреспондент Vesti.kz
.
Нурмагомедов официально возглавил сводный рейтинга UFC 27 октября. 24 октября россиянин победил на турнире в Абу-Даби Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.
Добавим, что сам Жалгас Жумагулов дебютировал в UFC в июле 2020. Он судейским решением уступил
бразильцу Раулиану Пайве. Свой второй поединок в промоушене казахстанец проведет
28 ноября против Амира Албази из Швеции.