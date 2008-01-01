Жалгас Жумагулов отреагировал на первое место Хабиба в рейтинге Pound for Pound

Казахстанец также выступает в UFC.

Фото: Newsday.com ©
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Сегодня 09:52
Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов поздравил чемпиона UFС в легком весе Хабиба Нурмагомедова с лидерством в рейтинге вне зависимости от весовых категорий, передает корреспондент Vesti.kz.

Нурмагомедов официально возглавил сводный рейтинга UFC 27 октября. 24 октября россиянин победил на турнире в Абу-Даби Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.



Добавим, что сам Жалгас Жумагулов дебютировал в UFC в июле 2020. Он судейским решением уступил бразильцу Раулиану Пайве. Свой второй поединок в промоушене казахстанец проведет 28 ноября против Амира Албази из Швеции.
Метки:
Жумагулов Жалгас Нурмагомедов Хабиб UFC Казахстан MMA Актобе
Смешанные UFC
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Сегодня 09:52
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