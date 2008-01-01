Шавката Рахмонова поздравили в самолете с победным дебютом в UFC

Казахстанский боец вернулся в Казахстан.

Фото: UFC ©
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Сегодня 08:36
Дебютировавший с победы в UFC казахстанец Шавкат Рахмонов во время возвращения домой из Абу-Даби получил поздравления от экипажа самолета, передает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов выступил на турнире UFC 254, где досрочно победил опытного бразильца Алекса Оливейру.

В главном бою прошедшего 24 октября турнира UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе, проведя удушающий прием на американце Джастине Гэтжи. После этого Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры.
Метки:
Рахмонов Шавкат UFC Нурмагомедов Хабиб
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Сегодня 08:36
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