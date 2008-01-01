Шавката Рахмонова поздравили в самолете с победным дебютом в UFC

Дебютировавший с победы в UFC
казахстанец Шавкат Рахмонов
во время возвращения домой из Абу-Даби получил поздравления от экипажа самолета, передает корреспондент Vesti.kz
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Рахмонов выступил на турнире UFC 254, где досрочно победил
опытного бразильца Алекса Оливейру.
В главном бою прошедшего 24 октября турнира UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов
защитил титул чемпиона в легком весе, проведя удушающий прием на американце Джастине Гэтжи. После этого Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры.