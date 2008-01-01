Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории

Он опередил многолетнего лидера данного рейтинга.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Чемпионат.com ©
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Сегодня 23:10
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил сводный рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, так называемый Pound-for-Pound, сообщает "Чемпионат".

Бывший чемпион лиги в полутяжелом весе Джон Джонс опустился на вторую позицию, тройку лучших замыкает чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья.

Ранее Хабиб уже сообщил, что возглавил соответствующий рейтинг, теперь информация подтверждена и на официальном сайте UFC.

Добавим, что 24 октября Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 254 досрочно победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После этого он объявил о завершении карьеры. 
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Смешанные UFC
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Сегодня 23:10
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