Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории

Чемпион UFC
в легком весе Хабиб Нурмагомедов
возглавил сводный рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, так называемый Pound-for-Pound, сообщает "Чемпионат
".
Бывший чемпион лиги в полутяжелом весе Джон Джонс
опустился на вторую позицию, тройку лучших замыкает чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья
.
Ранее Хабиб уже сообщил, что возглавил соответствующий рейтинг, теперь информация подтверждена и на официальном сайте UFC.
Добавим, что 24 октября Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 254 досрочно победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После этого он объявил
о завершении карьеры.