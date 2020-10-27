А Головкин есть? Хабиб назвал свой список лучших боксеров мира

Чемпион UFC
в легком весе Хабиб Нурмагомедов
рассказал, кого считает четырьмя сильнейшими боксерами мира на данный момент. В его список не вошел казахстанский боксер Геннадий Головкин
, сообщает "Р-Спорт
".
Боец в беседе со Sky Sports включил в свой список украинцев Василия Ломаченко
и Александра Усика
, мексиканца Сауля Альвареса
, а также британца Тайсона Фьюри
. Свой выбор Нурмагомедов сделал до поражения Ломаченко от американца Теофимо Лопеса, которое случилось
17 октября.
"Очень сложно решить, кто же из них самый лучший. Я хочу увидеть бой Усика против Фьюри, это был бы отличный поединок. Навыки Усика хороши, но Фьюри тоже силен. Хотя Усик не похож на других тяжеловесов. У него прекрасная техника, физическая готовность, он здорово работает ногами", - сказал Нурмагомедов.
Напомним, что 24 октября Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи на турнире UFC, после чего объявил
о завершении спортивной карьеры.