А Головкин есть? Хабиб назвал свой список лучших боксеров мира

Российский боец завершил спортивную карьеру на минувших выходных.

Фото из Instagram Хабиба Нурмагомедова
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 16:43
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого считает четырьмя сильнейшими боксерами мира на данный момент. В его список не вошел казахстанский боксер Геннадий Головкин, сообщает "Р-Спорт".

Боец в беседе со Sky Sports включил в свой список украинцев Василия Ломаченко и Александра Усика, мексиканца Сауля Альвареса, а также британца Тайсона Фьюри. Свой выбор Нурмагомедов сделал до поражения Ломаченко от американца Теофимо Лопеса, которое случилось 17 октября.

"Очень сложно решить, кто же из них самый лучший. Я хочу увидеть бой Усика против Фьюри, это был бы отличный поединок. Навыки Усика хороши, но Фьюри тоже силен. Хотя Усик не похож на других тяжеловесов. У него прекрасная техника, физическая готовность, он здорово работает ногами", - сказал Нурмагомедов.

Напомним, что 24 октября Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи на турнире UFC, после чего объявил о завершении спортивной карьеры. 

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Геннадий GGG Головкин Ломаченко Василий Нурмагомедов Хабиб UFC Усик Александр Альварес Сауль Головкин Геннадий Фьюри Тайсон
Смешанные UFC
0
Сегодня 16:43
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