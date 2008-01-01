Хороший дебют, проблема у соперника, новые бойцы из Казахстана. Российский журналист-инсайдер - о старте Рахмонова в UFC

Известный российский журналист-инсайдер Игорь Лазорин в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился мнением о первом поединке Шавката Рахмонова (13-0) в UFC. Он отметил, что казахстанец - сильный сабмиттер, а также рассказал о серьезной проблеме в семье его соперника Алекса Оливейры (22-9-1-1).

- Как вам дебютный бой Рахмонова в лучшей организации мира?

- Отличный крепкий бой, достаточно серьезный оппонент. Шавкат - сильный сабмиттер, который только начал свой поход в UFC. На мой взгляд, это хороший дебют. Я услышал, что у сына "Ковбоя" Оливейры были проблемы со здоровьем на неделе турнира. Я бы хотел пожелать его семье всего самого наилучшего. Дай Бог, чтобы все нормализовалось.

- Какие перспективы вполне реальны для него в UFC?

- Давайте не будем торопиться и выдавать авансы. Шавкат сам был бы не рад, если бы перед ним расстилали мифические дорожки. Он долго не мог дебютировать в UFC по разным причинам, сейчас это состоялось. Он просто будет двигаться шаг за шагом. Но то, что он отлично себя проявил и, судя по его соцсетям, встретил Дану Уайта, это уже показатель. А что Шавкат сказал боссу, мы узнаем позднее.

- Кто из других казахстанских файтеров имеет шансы пробиться в ведущий промоушен ММА?

- Сейчас слово "пробиться" не совсем актуально. Несмотря на пандемию, попасть в UFC сейчас есть хорошие шансы у многих бойцов. Сейчас актуальна ситуация, при которой можно выйти на замену, имея все необходимые документы. Конечно, тут нужна американская виза, либо безвиз с США. Насколько я знаю, по Арману Оспанову идут переговоры, оформляются документы. Арман Ашимов должен был подраться на DWCS (Dana White's Contender Series - претендентская серия Даны Уайта - прим. ред), но были проблемы с визой. Артем Резников пока комфортно себя чувствует в ACA (Absolute Championship Akhmat), он только начал ловить медийный хайп.

Задушил бразильца, одержал 13-ю победу кряду и удивил бойцовский мир. Разбор дебютного боя Шавката Рахмонова в UFC

Напомним, что бой Рахмонова и Оливейры состоялся в прошлую субботу на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ). Казахстанец победил удушением гильотины в концовке первого раунда. Перед боем бразилец признался, что ему нужно активно выступать и зарабатывать деньги, чтобы суметь прокормить десятерых детей. За бой против Рахмонова он заработал 61 тысячу долларов.

Автор: Димаш Тулегенов