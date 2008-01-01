Хабиб Нурмагомедов установил рекорд UFC

Чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал первый бойцом в истории UFC, выигравшим три титульных боя подряд приемом, передает "Чемпионат".

В поединке против американца Джастина Гэтжи, который прошел в выходные, россиянин в третий раз защитил свой пояс. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора МакГрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

Напомним, Хабиб отправил в отключку Гэтжи на турнире UFC 254 в ОАЭ, использовав прием "треугольник". После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.