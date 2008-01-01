"Он был не в своей тарелке". Британский эксперт высказался о дебюте Рахмонова в UFC

Поединок состоялся в минувшие выходные.

Фото: championat.com©
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Сегодня 19:00

Британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит высоко оценил дебютный бой казахстанца Шавката Рахмонова в UFC. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он высказался о перспективах бойца.

Напомним, Рахмонов в рамках турнира UFC 254 задушил в первом раунде. бразильца Алекса Оливейру (22-9-1-2). Видео боя доступно здесь.

"Это был интересный поединок. Чувствовалось, что в начале поединка Рахмонов был не в своей тарелке. Однако затем он обрел уверенность. В оставшееся время он показал прекрасный бой. Победа над "ковбоем" была бесспорной. Казахстанец просто задавил соперника, и в решающий момент задушил его.

Дебютный бой и такая яркая победа. Я с удовольствием буду смотреть его следующие схватки. У этого бойца есть неплохие перспективы", - отметил Смит.

Отметим, что казахстанец получил за бой 37 500 долларов, а его победой восхитились в ESPN.

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Метки:
Рахмонов Шавкат UFC
Смешанные UFC
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Сегодня 19:00
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