"Он был не в своей тарелке". Британский эксперт высказался о дебюте Рахмонова в UFC

Британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит высоко оценил дебютный бой казахстанца Шавката Рахмонова в UFC. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он высказался о перспективах бойца.
Напомним, Рахмонов в рамках турнира UFC 254 задушил в первом раунде. бразильца Алекса Оливейру (22-9-1-2). Видео боя доступно здесь.
"Это был интересный поединок. Чувствовалось, что в начале поединка Рахмонов был не в своей тарелке. Однако затем он обрел уверенность. В оставшееся время он показал прекрасный бой. Победа над "ковбоем" была бесспорной. Казахстанец просто задавил соперника, и в решающий момент задушил его.
Дебютный бой и такая яркая победа. Я с удовольствием буду смотреть его следующие схватки. У этого бойца есть неплохие перспективы", - отметил Смит.
Отметим, что казахстанец получил за бой 37 500 долларов, а его победой восхитились в ESPN.
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