"Скоро увидимся, тупица". Фергюсон оскорбил Хабиба

Американский боец Тони Фергюсон
в очередной раз оскорбительно высказался в адрес завершившего карьеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова
, сообщает "Р-Спорт
".
Поединок спортсменов срывался пять раз в течение последних лет. 24 октября Нурмагомедов, победив
американца Джастина Гэтжи, объявил
о завершении спортивной карьеры.
"Скоро увидимся, тупица. Только чемпионское дерьмо", - написал Фергюсон в Instagram-stories, опубликовав совместное фото с россиянином.
Американец на данный момент занимает третье место в рейтинге легкого дивизиона UFC
. Ранее Фергюсон владел временным чемпионским поясом в этой категории.