"Скоро увидимся, тупица". Фергюсон оскорбил Хабиба

Российский боец завершил карьеру непобежденным.

Фото: UFC ©
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Сегодня 17:14
Американский боец Тони Фергюсон в очередной раз оскорбительно высказался в адрес завершившего карьеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщает "Р-Спорт".

Поединок спортсменов срывался пять раз в течение последних лет. 24 октября Нурмагомедов, победив американца Джастина Гэтжи, объявил о завершении спортивной карьеры.

"Скоро увидимся, тупица. Только чемпионское дерьмо", - написал Фергюсон в Instagram-stories, опубликовав совместное фото с россиянином.

Американец на данный момент занимает третье место в рейтинге легкого дивизиона UFC. Ранее Фергюсон владел временным чемпионским поясом в этой категории.
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Сегодня 17:14
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