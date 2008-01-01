Объявлен гонорар казахстанца Шавката Рахмонова за досрочную победу в дебютном бою в UFC

Стало известно, сколько заработал казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов
(13-0) за победу над бразильцем Алексом Оливейрой
(22-9-1-2) в своем дебютном поединке в UFC.
По информации Sportekz
, за этот бой Рахмонова заработал 37 500 долларов. В частности, казахстанец получил 10 000 долларов за выход в октагон, такую же сумму - за победу, еще 3 500 долларов - промоутерский бонус от UFC. Кроме того, 14 000 долларов казахстанскому файтеру "подарил" его соперник - Оливейра провалил взвешивание.
Что касается бразильского бойца, то его итоговый гонорар составил 61 000 долларов, хотя гарантированный составлял 70 000 долларов. Также Оливейра получил промоутерский бонус от UFC в размере 5 000 долларов.
Задушил бразильца, одержал 13-ю победу кряду и удивил бойцовский мир. Разбор дебютного боя Шавката Рахмонова в UFC
Напомним, их поединок состоялся в рамках турнира UFC 254 и завершился досрочной победой Рахмонова. Казахстанец задушил бразильца гильотиной в первом раунде.