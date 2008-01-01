Стало известно, сколько заработал Хабиб за бой с Гэтжи

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов
заработал свыше трех миллионов долларов за бой против американца Джастина Гэтжи
на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, сообщает Sportekz
.
По информации издания, руководство UFC заплатило Нурмагомедову три миллиона долларов, размер гонорара не зависел от результата поединка. Также россиянин получил еще 90 тысяч в качестве бонусов, в том числе за выступление.
Суммарный заработок Гэтжи - 630 тысяч долларов. Отмечается, что сумма не учитывает часть дохода с проданных ТВ-трансляций.
Нурмагомедов победил
Гэтжи удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Хабиб объявил
об уходе из спорта.