Стало известно, сколько заработал Хабиб за бой с Гэтжи

Россиянин задушил американца и защитил титул чемпиона UFC.

Фото: Zuffa Llc
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 20:20
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заработал свыше трех миллионов долларов за бой против американца Джастина Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, сообщает Sportekz.

По информации издания, руководство UFC заплатило Нурмагомедову три миллиона долларов, размер гонорара не зависел от результата поединка. Также россиянин получил еще 90 тысяч в качестве бонусов, в том числе за выступление.

Суммарный заработок Гэтжи - 630 тысяч долларов. Отмечается, что сумма не учитывает часть дохода с проданных ТВ-трансляций.

Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Хабиб объявил об уходе из спорта.
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Нурмагомедов Хабиб UFC
Смешанные UFC
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Сегодня 20:20
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