В тени Хабиба. Казахстанца Рахмонова назвали "новым явлением" в UFC после яркого дебюта

Шавкат дебютировал с досрочной победы.

Шавкат Рахмонов. Фото: mmamania.com
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Сегодня 19:25
Журналист и комментатор датского телеканала TV3 Sport Йонас Александр прокомментировал дебют казахстанского бойца Шавката Рахмонова в UFC.

"В тени Хабиба и за пределами нашего эфирного времени вчера в UFC дебютировал джентльмен справа. Шавкат Рахмонов из Казахстана. 13-0, семь нокаутов и шесть сабмишнов. Победил супер-опытного Алекса "Ковбоя" Оливейру гильотиной в первом раунде. Новое явление, вспыхнувшее в прощальный вечер Хабиба?", - написал журналист в твиттере.


Напомним, Рахмонов дебютировал в промоушене на турнире UFC 254, заставив Оливейру сдаться в первом раунде.

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В главном поединке ивента Хабиб Нурмагомедов техническим нокаутом победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC. Поле победы россиянин объявил о завершении карьеры.
Метки:
Рахмонов Шавкат Нурмагомедов Хабиб UFC
Смешанные UFC
0
Сегодня 19:25
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