В тени Хабиба. Казахстанца Рахмонова назвали "новым явлением" в UFC после яркого дебюта

Журналист и комментатор датского телеканала TV3 Sport Йонас Александр прокомментировал дебют казахстанского бойца Шавката Рахмонова
в UFC.
"В тени Хабиба и за пределами нашего эфирного времени вчера в UFC дебютировал джентльмен справа. Шавкат Рахмонов из Казахстана. 13-0, семь нокаутов и шесть сабмишнов. Победил супер-опытного Алекса "Ковбоя" Оливейру гильотиной в первом раунде. Новое явление, вспыхнувшее в прощальный вечер Хабиба?", - написал журналист в твиттере.
Напомним, Рахмонов дебютировал
в промоушене на турнире UFC 254, заставив Оливейру сдаться в первом раунде.
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В главном поединке ивента Хабиб Нурмагомедов техническим нокаутом победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC. Поле победы россиянин объявил о завершении карьеры.