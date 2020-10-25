Глава UFC назвал величайшего спортсмена всех времен

Он возглавляет организацию почти 20 лет.

Дана Уайт. Фото: Sport.bigmir.net ©
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Сегодня 13:50
Россиянин Хабиб Нурмагомедов является величайшим спортсменом всех времен, считает бессменный президент UFC Дана Уайт, сообщает "Р-Спорт".

В субботу Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC.

"Поздравляю Хабиба Нурмагомедова, ты добился всего, чего хотел. Ты лучший боец мира вне зависимости от весовых категорий и действительно величайший из всех в спорте", - написал Уайт в своем микроблоге в Twitter.

Нурмагомедов после боя попросил UFC поставить его на первое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. На данный момент россиянин второй - уступает первую строчку американцу Джону Джонсу.
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Нурмагомедов Хабиб UFC
Смешанные UFC
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Сегодня 13:50
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