Глава UFC назвал величайшего спортсмена всех времен

Россиянин Хабиб Нурмагомедов
является величайшим спортсменом всех времен, считает бессменный президент UFC
Дана Уайт, сообщает "Р-Спорт
".
В субботу Нурмагомедов удушающим приемом победил
американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC
в легком весе. Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил
, что это был его последний бой в UFC.
"Поздравляю Хабиба Нурмагомедова, ты добился всего, чего хотел. Ты лучший боец мира вне зависимости от весовых категорий и действительно величайший из всех в спорте", - написал Уайт в своем микроблоге в Twitter.
Нурмагомедов после боя попросил UFC поставить его на первое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. На данный момент россиянин второй - уступает первую строчку американцу Джону Джонсу.